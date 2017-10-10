В Северной Корее предотвращено покушение на Ким Чен Ына

Источник: Publika.md

Проникшая в КНДР группа террористов готовила покушение на Ким Чен Ына с использованием биологического и химического оружия. Злоумышленники действовали якобы по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки.

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В мае 2017 года группа диверсантов была обнаружена и захвачена, сообщает со ссылкой на ЦТАК «Интерфакс».

«Это демонстрирует истинную природу США», — подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи.

9 октября президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал проводимую за последнюю четверть века политику Вашингтона в отношении Северной Кореи.

«Наша страна ведет безуспешную политику в отношении Северной Кореи уже 25 лет, тратит миллиарды долларов и не получает ничего. Политическая стратегия не сработала!» — написал 45 президент США в своем Twitter.

Армия США должна быть готова к военному варианту решение кризиса вокруг КНДР, предупредил после этого глава Пентагона Джеймс Мэттис по кличке Бешеный Пес.

«Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать», — подчеркнул министр обороны США.