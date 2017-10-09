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22:15 (мск), источник: Informburo.kz

Торт приняли за взрывное устройство в Костанае

Забытая коробка со сладким вызвала настоящий переполох на костанайском автовокзале.

Источник: Informburo.kz

На два часа приостановили отправку автобуса из-за подозрительной коробки в Костанае, сообщает Alau.kz. О подозрительной находке полицейским сообщил бдительный житель.

«6 октября около десяти часов вечера на пульт 102 поступило сообщение от мужчины, что на платформе автовокзала находится коробка размером 30 на 30 сантиметров», — сообщили в ДВД Костанайской области.

В ходе проверки полицейские выяснили, что в коробке находился торт.

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