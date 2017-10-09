Торт приняли за взрывное устройство в Костанае
Забытая коробка со сладким вызвала настоящий переполох на костанайском автовокзале.
Забытая коробка со сладким вызвала настоящий переполох на костанайском автовокзале.
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«6 октября около десяти часов вечера на пульт 102 поступило сообщение от мужчины, что на платформе автовокзала находится коробка размером 30 на 30 сантиметров», — сообщили в ДВД Костанайской области.
В ходе проверки полицейские выяснили, что в коробке находился торт.