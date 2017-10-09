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23:24 (мск), источник: Sputnik.md

Над Молдовой и Украиной видели НЛО

Над Молдовой и Украиной видели НЛО — в интернете появились десятки любительских видеосъемок.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Над приднестровским регионом Молдовы видели НЛО — так «рапортуют» местные СМИ.

Правда это или нет? Неподвижные огни в радиусе более 100 километров наблюдали многие и в Приднестровье, и в Одесской области, и на юге Молдовы.

Было сделано множество видеозаписей.

НЛО было видно, в частности, в Тирасполе и Бендерах.

На одной из видеозаписи очевидцы говорят, что наблюдают огоньки неизвестного происхождения уже не первый день.

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