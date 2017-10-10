Воронежские аптеки снова начали продавать спиртовые настойки
Истек запрет на продажу спиртосодержащей продукции, Роспортебнадзор продлевать его не стал.
Истек запрет на продажу спиртосодержащей продукции, Роспортебнадзор продлевать его не стал.
В ведомстве считают, что проблема решена — после введения моратория в стране число смертей
Александр Орлов, главный нарколог Воронежской области:
«Они перешли на средства
Врачи отмечают, два месяца — маленький срок для того, чтобы увидеть явную разницу. Но медики надеются, на то, что запрет продлят или, более того, сделают постоянным.
Кстати, в нескольких городских аптеках нас заверили, что настоек нет в продаже и не будет — это фармацевты говорили при виде камеры. А вот без неё корреспонденту «Вести — Воронеж» легко отпустили настойку боярышника.