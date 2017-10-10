Воронежские аптеки снова начали продавать спиртовые настойки

В ведомстве считают, что проблема решена — после введения моратория в стране число смертей из-за отравлений сократилось почти на 20%. Воронежские врачи, кстати, о таких позитивных изменениях не говорят. По словам наркологов, те, кто употреблял настойки боярышника и ему подобные, на время запрета перешли на другие средства.

Александр Орлов, главный нарколог Воронежской области:

«Они перешли на средства чуть-чуть подороже. Те же самые дезинфицирующую жидкость — спиртовую 75-градусную, спиртовой раствор, который для дезинфекции продается в аптеках. На самогон. Мы не заметили в Воронежской области значительного количества снижения смертности».

Врачи отмечают, два месяца — маленький срок для того, чтобы увидеть явную разницу. Но медики надеются, на то, что запрет продлят или, более того, сделают постоянным.