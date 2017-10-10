Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: из-за нового оружия США, Китая и России вероятна война
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина уличили в клонировании губернаторовВ сети обратили внимание на внешнюю схожесть врио главы Омской области Александра Буркова и «губернаторов-клонов» Глеба Никитина и Дмитрия Азарова
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
11:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские аптеки снова начали продавать спиртовые настойки

Истек запрет на продажу спиртосодержащей продукции, Роспортебнадзор продлевать его не стал.

В ведомстве считают, что проблема решена — после введения моратория в стране число смертей из-за отравлений сократилось почти на 20%. Воронежские врачи, кстати, о таких позитивных изменениях не говорят. По словам наркологов, те, кто употреблял настойки боярышника и ему подобные, на время запрета перешли на другие средства.

Александр Орлов, главный нарколог Воронежской области:

«Они перешли на средства чуть-чуть подороже. Те же самые дезинфицирующую жидкость — спиртовую 75-градусную, спиртовой раствор, который для дезинфекции продается в аптеках. На самогон. Мы не заметили в Воронежской области значительного количества снижения смертности».

Врачи отмечают, два месяца — маленький срок для того, чтобы увидеть явную разницу. Но медики надеются, на то, что запрет продлят или, более того, сделают постоянным.

Кстати, в нескольких городских аптеках нас заверили, что настоек нет в продаже и не будет — это фармацевты говорили при виде камеры. А вот без неё корреспонденту «Вести — Воронеж» легко отпустили настойку боярышника.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос: более половины россиян не видят альтернативы Путину
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь