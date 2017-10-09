Кайрат Нуртас впервые вывел в свет жену
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас впервые вывел в свет жену Жулдыз Абдикаримову, передает Тengrinews.kz.
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас впервые вывел в свет жену Жулдыз Абдикаримову, передает Тengrinews.kz.
Артист показал свою вторую половину на премьере показа нового фильма «Арман…/Когда ангелы спят», в котором играет главную роль.
Предпоказ картины Кайрат Нуртас устроил в одном из кинотеатров Алматы, куда пригласил многих известных личностей. Среди них оказались Баян Максаткызы и аким города Бауыржан Байбек.
Отметим, что на широкие экраны картина выйдет с 12 октября.
Это не первая работа певца в кино. В 2016 году вышла отечественная картина с участием Кайрата Нуртаса «Тағдыр».
Там он сыграл бандита. Кроме того, он также появлялся в различных фильмах отечественного производства. В 2013 году картина «Өкініш» («Сожаление») о жизни казахстанского
Фильм, вышедший в прокат 11 апреля 2013 года, за премьерные выходные собрал 34,8 миллиона тенге.