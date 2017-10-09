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22:22 (мск), источник: Tengrinews

Кайрат Нуртас впервые вывел в свет жену

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас впервые вывел в свет жену Жулдыз Абдикаримову, передает Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Артист показал свою вторую половину на премьере показа нового фильма «Арман…/Когда ангелы спят», в котором играет главную роль.

Предпоказ картины Кайрат Нуртас устроил в одном из кинотеатров Алматы, куда пригласил многих известных личностей. Среди них оказались Баян Максаткызы и аким города Бауыржан Байбек.

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Отметим, что на широкие экраны картина выйдет с 12 октября.

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Это не первая работа певца в кино. В 2016 году вышла отечественная картина с участием Кайрата Нуртаса «Тағдыр».

Там он сыграл бандита. Кроме того, он также появлялся в различных фильмах отечественного производства. В 2013 году картина «Өкініш» («Сожаление») о жизни казахстанского поп-исполнителя Кайрата Нуртаса возглавила казахстанский прокат.

Фильм, вышедший в прокат 11 апреля 2013 года, за премьерные выходные собрал 34,8 миллиона тенге.

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