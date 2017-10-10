Синоптики: бабье лето на Дону длилось всего 1,5 дня, теперь пришла дождливая осень

Погода вернулась к климатической норме середины октября. На этой неделе с каждым днем столбик термометра будет постепенно опускаться все ниже и в регион придут дожди. Ну, а бабье лето, по словам синоптиков, уже закончилось, многие не успели его заметить, потому что было оно в этом году рекордно коротким.

«У нас быстро пролетело бабье лето, оно длилось даже не два дня, а всего полтора, потому что уже вчера задул ветерок, а он не характерен для бабьего лета. Всю предстоящую неделю у нас будет идти дождь, но это не будет дождь обложной, а дождик с перерывами», — говорит начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолётова.