Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Россиянин запустил новый формат кафе без официантов и управляющих
Десять самых удивительных зданий парламента
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12184-й праздник пива «Октоберфест»
9 октября, источник: Lenta.Ru

Телеканал «Россия 1» анонсировал новое шоу Андрея Малахова

Телеканал «Россия 1» сообщил о запуске нового игрового шоу «Стена», ведущим которого станет Андрей Малахов. Об этом говорится на сайте канала.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Эрнст передал награду ТЭФИ за «Пусть говорят» Андрею Малахову

По сценарию шоу, участники будут отвечать на вопросы из разных областей знаний, а награда будет определяться случайным образом — шар с верха стены будет падать в произвольную ячейку с различным номиналом, от 100 рублей до пяти миллионов.

Первый выпуск проекта состоится 22 октября.

В августе 2017 года Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Задержан перешедший границу с Россией украинский военнослужащий
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь