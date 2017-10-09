Телеканал «Россия 1» анонсировал новое шоу Андрея Малахова
Телеканал «Россия 1» сообщил о запуске нового игрового шоу «Стена», ведущим которого станет Андрей Малахов. Об этом говорится на сайте канала.
Телеканал «Россия 1» сообщил о запуске нового игрового шоу «Стена», ведущим которого станет Андрей Малахов. Об этом говорится на сайте канала.
По сценарию шоу, участники будут отвечать на вопросы из разных областей знаний, а награда будет определяться случайным образом — шар с верха стены будет падать в произвольную ячейку с различным номиналом, от 100 рублей до пяти миллионов.
Первый выпуск проекта состоится 22 октября.
В августе 2017 года Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем