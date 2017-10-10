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09:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Москве скончался целитель Аллан Чумак

КИЕВ, 10 отк — РИА Новости Украина. Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Источник: РИА "Новости"

Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970—1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 1980-х — начале 1990-х Чумак с помощью телевидения массово «заряжал» различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей.

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После запрета Минздрава РФ Чумак исчез с ТВ, однако продолжил проводить сеансы с людьми. К 2009 году написал три книги.

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