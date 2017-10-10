В Москве скончался целитель Аллан Чумак

Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970—1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 1980-х — начале 1990-х Чумак с помощью телевидения массово «заряжал» различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей.