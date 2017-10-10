В Москве скончался целитель Аллан Чумак
КИЕВ, 10 отк — РИА Новости Украина. Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.
КИЕВ, 10 отк — РИА Новости Украина. Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.
Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970—1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 1980-х — начале 1990-х Чумак с помощью телевидения массово «заряжал» различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей.
После запрета Минздрава РФ Чумак исчез с ТВ, однако продолжил проводить сеансы с людьми. К 2009 году написал три книги.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.