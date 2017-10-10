Путина уличили в клонировании губернаторов

Опубликованная им фотография депутатов привлекла пользователей сети, которые в шутку похвалили власть за освоение техники клонирования чиновников и запустили тематический хештег #атакаклонов. «Один из них омский, боюсь ошибиться», — попытался угадать один из юзеров.

Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября после того, как отставку его предшественника Виктора Назарова принял президент Владимир Путин.

В конце сентября схожесть новых губернаторов Нижегородской и Самарской областей Глеба Никитина и Дмитрия Азарова породила теории заговора. В Twitter предположили, что чиновники — это представители новой серии андроидов, запущенной администрацией президента.