Движение ограничат на неделю по одной из улиц Владивостока

Речь идет об участке автомобильной дороги по улице Пограничная от дома номер 10 до пересечения с улицей Фонтанная. Его перекроют до 15 октября. Причиной тому стало проведение работ по ремонту сетей ливневой канализации. Также на данном участке ограничат парковку транспортных средств.