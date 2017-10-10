Движение ограничат на неделю по одной из улиц Владивостока
Автолюбителей Владивостока информируют об ограничении движения по одной из улиц города, об этом «Deita. ru» сообщили в Госавтоинспекции.
Автолюбителей Владивостока информируют об ограничении движения по одной из улиц города, об этом «Deita. ru» сообщили в Госавтоинспекции.
Речь идет об участке автомобильной дороги по улице Пограничная от дома номер 10 до пересечения с улицей Фонтанная. Его перекроют до 15 октября. Причиной тому стало проведение работ по ремонту сетей ливневой канализации. Также на данном участке ограничат парковку транспортных средств.
Водителей просят заблаговременно выбирать маршруты движения по объездным путям по улицам Батарейная, Западная, Лесной переулок, Пологая и Алеутская.
Таисия Масина.