Погода перестает радовать приморцев

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 10 октября, в Приморье переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на юге сильный. Температура воздуха днем не поднимется выше +10…+15°C.

Во Владивостоке днем также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный сильный. Днем прохладно — не выше +9…+11°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем немногим выше Владивостока — +10…+12 °С.

В Находке днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный, утром умеренный до сильного, днем сильный. Днем здесь чуть теплее, чем во Владивостоке и Уссурийске — воздух прогреется до +13…+15°С.