Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
20Референдум в Каталонии
03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода перестает радовать приморцев

На Приморье надвигаются холода, об этом «Deita. ru» сообщили в Примгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 10 октября, в Приморье переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на юге сильный. Температура воздуха днем не поднимется выше +10…+15°C.

Во Владивостоке днем также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный сильный. Днем прохладно — не выше +9…+11°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем немногим выше Владивостока — +10…+12 °С.

В Находке днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный, утром умеренный до сильного, днем сильный. Днем здесь чуть теплее, чем во Владивостоке и Уссурийске — воздух прогреется до +13…+15°С.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Депутаты Госдумы планируют посетить КНДР в начале ноября
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь