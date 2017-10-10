Погода перестает радовать приморцев
На Приморье надвигаются холода, об этом «Deita. ru» сообщили в Примгидромете.
На Приморье надвигаются холода, об этом «Deita. ru» сообщили в Примгидромете.
Сегодня, 10 октября, в Приморье переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер
Во Владивостоке днем также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный,
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
В Находке днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный,
Таисия Масина.