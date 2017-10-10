Снижение дневной температуры в Хабаровском крае продолжится
Небольшие осадки прогнозируют в нескольких районах.
Небольшие осадки прогнозируют в нескольких районах.
В Хабаровском крае сохраняется неприятная тенденция к снижению дневных температур. Похолодание, которым ознаменовалось начало рабочей недели, продолжится — столбики термометра медленно, но неуклонно будут опускаться ближе к нулю. В регионе сохранится ощутимый ветер, а в ряде населённых пунктов ожидаются осадки — до сильных дождей и метелей, правда, пока не дойдёт.
В Хабаровске дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура понизится до 8−10 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 6−8 °C. Без осадков. Скорость
В Аяне дневная температура понизится до 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 7−9 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.