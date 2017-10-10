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03:25 (мск), источник: Восток Медиа

Снижение дневной температуры в Хабаровском крае продолжится

Небольшие осадки прогнозируют в нескольких районах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 758 мм рт. ст. 5 м/с

В Хабаровском крае сохраняется неприятная тенденция к снижению дневных температур. Похолодание, которым ознаменовалось начало рабочей недели, продолжится — столбики термометра медленно, но неуклонно будут опускаться ближе к нулю. В регионе сохранится ощутимый ветер, а в ряде населённых пунктов ожидаются осадки — до сильных дождей и метелей, правда, пока не дойдёт.

В Хабаровске дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 7−9 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 4−6 °C. Возможны небольшие осадки. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 8−10 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 6−8 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 15−20 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 7−9 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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