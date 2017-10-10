Семь вещей, которые мешают нам заниматься сексом

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40 процентов пар считают, что их сексуальная жизнь могла бы быть и получше. Что ее портит? Что мешает? Нам-то кажется, что привычка или измена, или борода, например. Героиня сериала «Отчаянные домохозяйки» забывала о муже, если видела пятно на скатерти или оторванную пуговицу на пиджаке. Еще есть усталость и отсутствие времени. Но, оказывается, проблем много, и не только мужчина в носках может спугнуть страсть своей возлюбленной…

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Ученые провели исследование и составили топ-вещей и ситуаций, которые способны испортить сексуальную жизнь пары.

1. Холодные ноги

Неожиданно, но красноречиво. Исследователи из Нидерландского Университета Гронингена выяснили, что 80 процентов опрошенных женщин во время секса испытывают бури эмоций, когда надевают носки, и их ноги не мерзнут. И только 50 процентов могут получать удовольствие с голыми ногами. Ученый Герт Холстедж, возглавлявший исследование, уверен, что это можно объяснить просто — женщине комфортнее в носках, она расслабляется, а это, конечно, важно в делах сексуальных.

2. Таблетки от облысения

Они на втором месте неспроста. Некоторые мужчины переживают, что лысина делает их непривлекательными. Но вот лечение от облысения может сыграть не в пользу мужчин.

Я всегда предупреждаю, что таблетки блокируют мужской гормон тестостерон, и могут снизить желание, да и возможности. Еще и на сердце влияют не лучшим образом. Кстати, ходит мнение, что лысые мужчины более мужественны и активны в постели. Так вот эта теория не имеет научного подтверждения. Радла Модгил доктор, специалист по сексуальному здоровью из Лондона

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3. Заложенный нос

Запахи привлекают нас чуть ли не сильнее, чем красота, фигура или остроумные шутки. Ощущения и запахи неразделимы, так что нос должен дышать и чувствовать. Исследователи в Университете Готенберга в Швеции доказали, что у мужчин, страдающих аносмией (отсутствием обоняния), бывает гораздо меньше сексуальных партнеров, чем у «дышащих». Ученые уверены, что все это потому, что именно запахи подсказывают нам в процессе общения, какие эмоции испытывает человек, а мужчина, у которого проблемы с обонянием, хуже понимает женщин. И, конечно, без помощи носа не учуять феромонов. Кстати, 83 процента людей-аллергиков признались, что их сексуальная жизнь напрямую зависит от их самочувствия — есть аллергия в данный момент или нет.

4. Телевизор в спальне

Пары, у которых в спальне есть телевизор, занимаются сексом в два раза реже тех, кому «голубой экран» не мешает. Имеет значение также и то, что именно вы смотрите по телевизору. Фильмы и передачи о насилии, убийствах, реалити-шоу — самые главные противники страсти.

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5. Алкоголь

Ничего нового. Да, алкоголь помогает расслабиться и стать смелее, но только поначалу. А потом снижается чувствительность, нарушается координация. Кроме того, пока тело справляется с алкоголем, уменьшается количество фермента, необходимого для выработки тестостерона. А без тестостерона какой же секс?

6. Лишний вес

Изменяется уровень тестостерона в организме, а это влияет на либидо у мужчин и женщин — уменьшается кровоток и уровень энергии, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут повлиять на сексуальную функцию. А вот занятия в спортзале сразу улучшат ситуацию!

7. Беспорядок в спальне

Женщинам свойственно отвлекаться. И разбросанные вещи запросто могут сбить весь настрой.

Еще врагами сексуальной жизни могут стать противозачаточные средства и антидепрессанты, дисфункции щитовидной железы и проблемы с давлением.

— Все люди разные, и темпераменты у всех разные, — говорит доктор Майкл Пэрринг, специалист-сексолог, — но если вы заметили резкий спад желания и сексуальных функций, обратитесь к специалисту. Хороший секс — лучший показатель хорошего здоровья!