Семь вещей, которые мешают нам заниматься сексом
Какие мелочи могут сбить настрой и помешать счастью в спальне, выяснили ученые.
Какие мелочи могут сбить настрой и помешать счастью в спальне, выяснили ученые.
40 процентов пар считают, что их сексуальная жизнь могла бы быть и получше. Что ее портит? Что мешает?
Ученые провели исследование и составили
1. Холодные ноги
Неожиданно, но красноречиво. Исследователи из Нидерландского Университета Гронингена выяснили, что 80 процентов опрошенных женщин во время секса испытывают бури эмоций, когда надевают носки, и их ноги не мерзнут. И только 50 процентов могут получать удовольствие с голыми ногами. Ученый Герт Холстедж, возглавлявший исследование, уверен, что это можно объяснить просто — женщине комфортнее в носках, она расслабляется, а это, конечно, важно в делах сексуальных.
2. Таблетки от облысения
Они на втором месте неспроста. Некоторые мужчины переживают, что лысина делает их непривлекательными. Но вот лечение от облысения может сыграть не в пользу мужчин.
Я всегда предупреждаю, что таблетки блокируют мужской гормон тестостерон, и могут снизить желание, да и возможности. Еще и на сердце влияют не лучшим образом. Кстати, ходит мнение, что лысые мужчины более мужественны и активны в постели. Так вот эта теория не имеет научного подтверждения.
3. Заложенный нос
Запахи привлекают нас чуть ли не сильнее, чем красота, фигура или остроумные шутки. Ощущения и запахи неразделимы, так что нос должен дышать и чувствовать. Исследователи в Университете Готенберга в Швеции доказали, что у мужчин, страдающих аносмией (отсутствием обоняния), бывает гораздо меньше сексуальных партнеров, чем у «дышащих». Ученые уверены, что все это потому, что именно запахи подсказывают нам в процессе общения, какие эмоции испытывает человек, а мужчина, у которого проблемы с обонянием, хуже понимает женщин. И, конечно, без помощи носа не учуять феромонов. Кстати, 83 процента
4. Телевизор в спальне
Пары, у которых в спальне есть телевизор, занимаются сексом в два раза реже тех, кому «голубой экран» не мешает. Имеет значение также и то, что именно вы смотрите по телевизору. Фильмы и передачи о насилии, убийствах,
5. Алкоголь
Ничего нового. Да, алкоголь помогает расслабиться и стать смелее, но только поначалу. А потом снижается чувствительность, нарушается координация. Кроме того, пока тело справляется с алкоголем, уменьшается количество фермента, необходимого для выработки тестостерона. А без тестостерона какой же секс?
6. Лишний вес
Изменяется уровень тестостерона в организме, а это влияет на либидо у мужчин и женщин — уменьшается кровоток и уровень энергии, повышается риск
7. Беспорядок в спальне
Женщинам свойственно отвлекаться. И разбросанные вещи запросто могут сбить весь настрой.
Еще врагами сексуальной жизни могут стать противозачаточные средства и антидепрессанты, дисфункции щитовидной железы и проблемы с давлением.
— Все люди разные, и темпераменты у всех разные, — говорит доктор Майкл Пэрринг,
Мужчины любят глазами, женщины — ушами. Поэтому совет женщинам банальный — никаких грязных халатов и стоптанных тапочек. Телевизор — настоящий конкурент. Если у мужчины перед глазами и в голове битва и голы, то никакое самое красное белье не отвлечет его от экрана. Есть такое мнение, что в странах третьего мира рождаемость выше, потому что телевизор там есть далеко не в каждом доме.