Трактор на взлетно-посадочной полосе аэропорта Владивостока заинтересовал прокуратуру

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки прилета самолета авиакомпании AzurAir, который не смог приземлиться во Владивостоке из-за трактора на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТП, на борту находилось 240 пассажиров.

Напомним, что в воскресенье, 8 октября, самолету AzurAir, летевшему из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, пришлось совершить незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска из-за того, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта Владивосток проводились ремонтные работы. После нескольких часов простоя, самолет вновь вылетел в столицу Приморья и приземлился там с девятичасовым опозданием.