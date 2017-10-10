Трактор на взлетно-посадочной полосе аэропорта Владивостока заинтересовал прокуратуру
Надзорный орган начал проверку по факту задержки чартерного рейса из Вьетнама.
Надзорный орган начал проверку по факту задержки чартерного рейса из Вьетнама.
Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки прилета самолета авиакомпании AzurAir, который не смог приземлиться во Владивостоке
Напомним, что в воскресенье, 8 октября, самолету AzurAir, летевшему из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, пришлось совершить незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска
«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в аэропорту Владивосток (Кневичи), соблюдения прав пассажиров в аэропорту Хабаровск (Новый)», — говорится в