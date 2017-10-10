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03:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трактор на взлетно-посадочной полосе аэропорта Владивостока заинтересовал прокуратуру

Надзорный орган начал проверку по факту задержки чартерного рейса из Вьетнама.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки прилета самолета авиакомпании AzurAir, который не смог приземлиться во Владивостоке из-за трактора на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТП, на борту находилось 240 пассажиров.

Напомним, что в воскресенье, 8 октября, самолету AzurAir, летевшему из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, пришлось совершить незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска из-за того, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта Владивосток проводились ремонтные работы. После нескольких часов простоя, самолет вновь вылетел в столицу Приморья и приземлился там с девятичасовым опозданием.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в аэропорту Владивосток (Кневичи), соблюдения прав пассажиров в аэропорту Хабаровск (Новый)», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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