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08:02 (мск), источник: РИА Новости

Кит Харингтон довел невесту до слез «отрезанной головой» в холодильнике

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал на британском ток-шоу The Jonathan Ross Show, как испугал свою невесту Роуз Лесли, сообщает Fox News.

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Харингтон признался, что в его семье очень любят устраивать первоапрельские розыгрыши.

По его словам, в этом году он подшутил над своей подругой, положив в холодильник отрезанную бутафорскую голову, похожую на его собственную.

На видеозаписи, которая была показана в ходе шоу, видно, что Лесли, открыв дверцу холодильника и увидев фальшивую голову, лежащую на одной из полок, рухнула на колени и впала в истерику. «Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой “С первым апреля!”», — рассказал Харингтон, пояснив, что семья его невесты не привыкла отмечать День дурака.

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Наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в известном телесериале «Игра престолов», он также снимался в таких фильмах, как «Помпеи», «Воспоминания о будущем» и «Призраки: Лучшая участь». Со своей невестой Роуз Лесли он познакомился на съемках сериала, где она сыграла роль его возлюбленной. В сентябре этого года пара сообщила о помолвке.

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