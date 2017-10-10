Кит Харингтон довел невесту до слез «отрезанной головой» в холодильнике
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал на британском
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал на британском
Харингтон признался, что в его семье очень любят устраивать первоапрельские розыгрыши.
На видеозаписи, которая была показана в ходе шоу, видно, что Лесли, открыв дверцу холодильника и увидев фальшивую голову, лежащую на одной из полок, рухнула на колени и впала в истерику. «Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой “С первым апреля!”», — рассказал Харингтон, пояснив, что семья его невесты не привыкла отмечать День дурака.
Наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в известном телесериале «Игра престолов», он также снимался в таких фильмах, как «Помпеи», «Воспоминания о будущем» и «Призраки: Лучшая участь». Со своей невестой Роуз Лесли он познакомился на съемках сериала, где она сыграла роль его возлюбленной. В сентябре этого года пара сообщила о помолвке.