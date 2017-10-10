Кит Харингтон довел невесту до слез «отрезанной головой» в холодильнике

Харингтон признался, что в его семье очень любят устраивать первоапрельские розыгрыши.

По его словам, в этом году он подшутил над своей подругой, положив в холодильник отрезанную бутафорскую голову, похожую на его собственную.

На видеозаписи, которая была показана в ходе шоу, видно, что Лесли, открыв дверцу холодильника и увидев фальшивую голову, лежащую на одной из полок, рухнула на колени и впала в истерику. «Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой “С первым апреля!”», — рассказал Харингтон, пояснив, что семья его невесты не привыкла отмечать День дурака.

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