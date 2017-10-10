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04:44 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровским дорожникам нужно вдвое больше снегоуборочной техники

Количество машин в автопарках заставляет надеяться на зиму без сильных осадков.

На заснеженные хабаровские дороги грядущей зимой выедут 220 единиц техники. Количество самосвалов, грейдеров, погрузчиков и тракторов почти вдвое меньше оптимального.

В этом году на помощь городскому автопарку, общим числом в 132 машины, власти призовут 86 единиц сторонней техники. Предприятия вооружились средствами для подметания и сгребания снега с городских улиц, сообщили на заседании комитета по городскому хозяйству думы Хабаровска.

«В каждом районе есть механизированная колоне. Чтобы проехать круг по своей территории, машинам требуется от 8 до 16 часов. И это цифры без учёта пробок. Чтобы успевать оперативно справляться с последствиями непогоды, количество техники необходимо увеличить, как минимум, вдвое», — сообщил присутствующим заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Виталий Колтанюк.

По словам чиновника, расширить автопарк за счёт городского бюджета возможности нет. В тоже время территорий, на которых необходимо работать дорожникам, за счёт активного городского строительства с каждым годом становится больше.

Помимо техники, дорожники подготовили и расходный материал для предотвращения ДТП и травм хабаровчан. В настоящее время, на муниципальных складах находится 23 тонны песка. По плану должно быть 28, однако, по словам Виталия Колтанюка, размер помещений не позволяет вместить больше того количества, которое уже привезли. Оставшиеся пять тонн доставят к декабрю.

Кроме песка городские улицы будут посыпать противогололёдным реагентом «Бионорд», 250 тонн которого приготовили дорожники, и технической солью, заготовленной в количестве 750 тонн.

Традиционно зимний сезон для дорожных служб начинается с 15 октября.

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