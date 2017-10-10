Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
13Самое продаваемое оружие в США
04:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Путин назначил Владимира Степанова атаманом Уссурийского войскового казачьего общества

До этого он больше года находился в должности исполняющего обязанности.

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин утвердил Владимира Степанова в должности атамана Уссурийского войскового казачьего общества. Такой указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает ИА PrimaMedia.

«Утвердить Степанова Владимира Николаевича атаманом Уссурийского войскового казачьего общества», — говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году, ликвидировано постановлением ВЦИК в 1920 году и стало возрождаться 1990 году. Устав Уссурийского войскового казачьего общества был утвержден президентом РФ в 1997 году. В 2011 году атаманом был утвержден Олег Мельников. Его срок полномочий закончился в мае 2016 года. На Сходе Уссурийского Казачьего войска исполняющим обязанности войскового атамана был избран атаман Окружного Казачьего общества Хабаровского края казачий полковник Владимир Степанов.

Справка: СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1960 году в городе Комсомольске-на-Амуре. После окончания школы работал на заводе, затем была срочная служба в ВМФ, во Вьетнаме. В 1982—1985 годах служил на флоте. Военная специальность — старший комендор морской артиллерии главного калибра. После армии вернулся на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, там же всю свою трудовую жизнь работали родители Владимира Николаевича. Потом перешел в правоохранительные органы на оперативную работу.

Окончил Хабаровское отделение Московского юридического института. Был переведён в УВД Хабаровского края заместителем начальника отдела розыска, Хабаровского края заместителем начальника отдела розыска, а через десять месяцев бы назначен командиром отряда специального назначения и десять лет им руководил. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской республики.

Потом был назначен на должность начальника оперативного управления УФСИН Министерства Юстиции РФ по Хабаровскому краю. В 2008 году уволен в запас в звании полковника.

Вступай в группу «PrimaMedia Новости» в Whatsapp.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ДЭК теперь сможет отключать за долги ранее «неприкасаемые» котельные и водоканалы
Пентест без купюр: как защититься от кибератак, расскажут на Русском MeetUp
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Депутаты Госдумы запланировали поездку в КНДР
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь