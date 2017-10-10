Путин назначил Владимира Степанова атаманом Уссурийского войскового казачьего общества

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин утвердил Владимира Степанова в должности атамана Уссурийского войскового казачьего общества. Такой указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает ИА PrimaMedia.

«Утвердить Степанова Владимира Николаевича атаманом Уссурийского войскового казачьего общества», — говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году, ликвидировано постановлением ВЦИК в 1920 году и стало возрождаться 1990 году. Устав Уссурийского войскового казачьего общества был утвержден президентом РФ в 1997 году. В 2011 году атаманом был утвержден Олег Мельников. Его срок полномочий закончился в мае 2016 года. На Сходе Уссурийского Казачьего войска исполняющим обязанности войскового атамана был избран атаман Окружного Казачьего общества Хабаровского края казачий полковник Владимир Степанов.

Справка: СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1960 году в городе Комсомольске-на-Амуре. После окончания школы работал на заводе, затем была срочная служба в ВМФ, во Вьетнаме. В 1982—1985 годах служил на флоте. Военная специальность — старший комендор морской артиллерии главного калибра. После армии вернулся на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, там же всю свою трудовую жизнь работали родители Владимира Николаевича. Потом перешел в правоохранительные органы на оперативную работу.

Окончил Хабаровское отделение Московского юридического института. Был переведён в УВД Хабаровского края заместителем начальника отдела розыска, Хабаровского края заместителем начальника отдела розыска, а через десять месяцев бы назначен командиром отряда специального назначения и десять лет им руководил. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской республики.

Потом был назначен на должность начальника оперативного управления УФСИН Министерства Юстиции РФ по Хабаровскому краю. В 2008 году уволен в запас в звании полковника.