Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
20Референдум в Каталонии
05:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Замок в хабаровском парке Северный готов на 70%

Строительство самого здания завершилось, в данный момент ведутся внутренние отделочные работы.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.

Готовность замка в хабаровском парке Северный составляет порядка 70%. Строительство уже завершено, в данный момент проводятся внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника управления инвестиционного развития администрации города Хабаровска Андрей Слесаренко.

— На территории парка Северный предусматриваются не только развлекательные комплексы, но и внедрение учебных проектов. Здесь планируется создание детской автомобильной дороги, где дети будут не только кататься на электрокарах, но и изучать правила дорожного движения, — рассказал руководитель дирекции по содержанию и развитию парковых территорий Сергей Галахов — Но самым масштабным проектом все же остается детский тематический развлекательный центр многоцелевого назначения — он же Замок, в нем, помимо всего прочего планируется даже проведение рыцарских боев.

Как рассказал корр. ИА AmurMedia заместитель начальника управления инвестиционного развития администрации города Хабаровска Андрей Слесаренко, на данный момент в Замке полностью закончены фасадные работы, ведется внутренняя отделка и благоустройство:

— В данный момент идут строительные работы, готовность проекта составляет порядка 70%, проводится благоустройство территории вокруг замка, а непосредственно открытие планируется в 2018 году к 160-летию города Хабаровска. Отмечу, что планируется создание не только замка, чуть позже здесь будет возведен целый комплекс зданий, включающий даже высокую сказочную башню. Все будет объединено единой концепцией сказки для детей разных возрастов. Помимо турниров, о которых уже было сказано, будет также и возможность проведения квестов и даже празднования дней рождения. Скоро начнется строительство образовательных аттракционов. Планируется большой комплекс для полноценного отдыха, развития и обучения детей. Строительство идет полностью за счет российского инвестора, на данный момент инвестиции составили около 60 млн рублей, но это не окончательная цифра, ведь территория будет расширяться.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Ростелеком» установил комплексы фотовидеофиксации на дорогах Хабаровска
Грипп-2017: чего бояться, когда ждать в Хабаровском крае и как бороться с грозным недугом
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь