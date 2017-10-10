Замок в хабаровском парке Северный готов на 70%

— На территории парка Северный предусматриваются не только развлекательные комплексы, но и внедрение учебных проектов. Здесь планируется создание детской автомобильной дороги, где дети будут не только кататься на электрокарах, но и изучать правила дорожного движения, — рассказал руководитель дирекции по содержанию и развитию парковых территорий Сергей Галахов — Но самым масштабным проектом все же остается детский тематический развлекательный центр многоцелевого назначения — он же Замок, в нем, помимо всего прочего планируется даже проведение рыцарских боев.

— В данный момент идут строительные работы, готовность проекта составляет порядка 70%, проводится благоустройство территории вокруг замка, а непосредственно открытие планируется в 2018 году к 160-летию города Хабаровска. Отмечу, что планируется создание не только замка, чуть позже здесь будет возведен целый комплекс зданий, включающий даже высокую сказочную башню. Все будет объединено единой концепцией сказки для детей разных возрастов. Помимо турниров, о которых уже было сказано, будет также и возможность проведения квестов и даже празднования дней рождения. Скоро начнется строительство образовательных аттракционов. Планируется большой комплекс для полноценного отдыха, развития и обучения детей. Строительство идет полностью за счет российского инвестора, на данный момент инвестиции составили около 60 млн рублей, но это не окончательная цифра, ведь территория будет расширяться.