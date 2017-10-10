Индивидуальную поддержку окажут получателям ДВ-гектаров в Хабаровском крае
В регионе совершенствуют механизм помощи участникам федеральной программы.
В регионе совершенствуют механизм помощи участникам федеральной программы.
Индивидуальные меры поддержки для получателей «дальневосточного гектара» разрабатываются в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Сейчас в регионе действует 33 меры поддержки участников федеральной программы. Среди них предоставление грантов на создание и развитие
— Индивидуально для бизнеса с краевым центром поддержки предпринимательства мы запустили специальный займ «Дальневосточный», в рамках которого можно получить до 3 млн рублей на три года по льготной ставке. Порядка 24 млн рублей на эти цели из краевого бюджета уже выделено, — рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
Обладатели «дальневосточного гектара» также активно осваивают программу льготного кредитования «Почта Банка». Полученные средства займа участники программы направляют на приобретение газонокосилок, минитракторов, культиваторов, уборочных машин и другой мототехники.
В местах компактного расположения «дальневосточных гектаров» разрабатываются отдельные меры поддержки. Напомним, в Хабаровском крае семь таких территорий.
— Сейчас наша обязанность — помочь гражданам в освоении земли. Необходимо совершенствовать механизм государственной помощи и разработать комплексный набор мер поддержки для каждого разрешенного вида использования «дальневосточного гектара, — отметил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.