Студенты из Хорватии и Сомали впервые начали учиться в ДВФУ

«Более 3 тысяч иностранных студентов из 67 стран принял ДВФУ в новом учебном году. ДВФУ существенно расширил географию обучающихся из-за рубежа, зачислив первокурсников из 15 новых государств», — говорится в сообщении.

К традиционным лидерам по количеству студентов в ДВФУ — Китаю, Республике Корея, Вьетнаму и Узбекистану — добавились Индия и Колумбия. У индийских абитуриентов популярна англоязычная программа General Medicine («Лечебное дело»), сюда набор за год вырос в три раза — с 40 до 124 первокурсников.

На программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры в университете учатся около 1,5 тысячи иностранных студентов. Еще 900 слушателей в течение года будут заниматься на подготовительных факультетах и языковых курсах в Центре русского языка и культуры ДВФУ. Также состоялся массовый набор в вузовские центры подготовки по русскому языку на территории Китая, где абитуриенты готовятся к поступлению в университет.