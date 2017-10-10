Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Раскрыт секрет внешней привлекательности
В ГД вынесли решение по поводу идеи отменить транспортный налог
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
10Учителя при власти
20Референдум в Каталонии
05:37 (мск), источник: РИА Новости

Студенты из Хорватии и Сомали впервые начали учиться в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Студенты из 15 стран мира впервые в этом году начали учиться в Дальневосточном федеральном университете, сообщает вуз.

Источник: РИА Новости

«Более 3 тысяч иностранных студентов из 67 стран принял ДВФУ в новом учебном году. ДВФУ существенно расширил географию обучающихся из-за рубежа, зачислив первокурсников из 15 новых государств», — говорится в сообщении.

Впервые в университет зачислены граждане Алжира, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Ганы, Демократической республики Конго, Ирана, Кубы, Мали, Непала, Сомали, Хорватии, Чили, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР.

К традиционным лидерам по количеству студентов в ДВФУ — Китаю, Республике Корея, Вьетнаму и Узбекистану — добавились Индия и Колумбия. У индийских абитуриентов популярна англоязычная программа General Medicine («Лечебное дело»), сюда набор за год вырос в три раза — с 40 до 124 первокурсников.

На программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры в университете учатся около 1,5 тысячи иностранных студентов. Еще 900 слушателей в течение года будут заниматься на подготовительных факультетах и языковых курсах в Центре русского языка и культуры ДВФУ. Также состоялся массовый набор в вузовские центры подготовки по русскому языку на территории Китая, где абитуриенты готовятся к поступлению в университет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Студенты из Хорватии и Сомали впервые начали учиться в ДВФУ
Почти половину районов Приморья охватили лесные пожары
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь