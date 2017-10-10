Тренинг по подготовке к ЕГЭ пройдет в Иркутске 14 октября
Мероприятие проводится бесплатно.
Мероприятие проводится бесплатно.
«Молчановка» приглашает иркутян и гостей города 14 октября на тренинг для старшеклассников и их родителей по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. Начало — в 16:00.
Спикером тернинга выступит кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и социальных наук местного вуза Игорь Борисов. На мероприятии участники познакомятся с методиками подготовки к ЕГЭ по данному предмету, разберут эффективные способы запоминания большого объема информации в сжатые сроки, расширят кругозор.
Вход в областную библиотеку на тренинг свободный.