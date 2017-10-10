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05:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Зараженные розы из Нидерландов задержали в Хабаровске

В Хабаровском аэропорту специалисты Россельхознадзора задержали партию роз, которая прибыла из Нидерландов. Она оказалась заражена западным цветочным трипсом. Розы вернули отправителю.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс — один из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных культур. Это мелкие насекомые, трудно различимые невооруженным глазом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

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