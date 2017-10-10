Зараженные розы из Нидерландов задержали в Хабаровске

Западный цветочный (калифорнийский) трипс — один из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных культур. Это мелкие насекомые, трудно различимые невооруженным глазом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.