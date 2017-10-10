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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

СМИ: глава СК РФ по Красноярскому краю вернулся к работе

Игорю Напалкову «вынесено последнее предупреждение».

Руководитель Следственного комитета РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков вернулся к своей работе. Федеральное управление завершило служебную проверку в отношении регионального начальника, вынеся ему «последнее предупреждение». Об этом сообщает издание «Запад24» со ссылкой на собственные источники, однако официальные представители СК пока не комментируют информацию.

Об отстранении Напалкова стало известно в середине сентября. Тогда некоторые СМИ сообщили, что в отношении главы регионального СК РФ проводят проверку из-за жалобы жительницы Красноярска. По некоторым данным, претензия связана с гибелью 16-летней школьницы в заповеднике «Столбы» — напомним, девочка сорвалась со скалы в сентябре прошлого года.

Предполагалось, что на педагога, сопровождавшего группу детей, в которой находилась погибшая девочка, заведут уголовное дело по статье «халатность». Однако этого так и не было сделано. Именно это, по данным СМИ, и стало причиной жалобы на руководство краевого СК РФ.

Игорь Напалков с 29 ноября 2010 года был руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Красноярскому краю. С 15 января 2011 года назначен исполняющим обязанности руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю, 23 мая того же года — руководителем следственного управления.

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