СМИ: глава СК РФ по Красноярскому краю вернулся к работе
Игорю Напалкову «вынесено последнее предупреждение».
Игорю Напалкову «вынесено последнее предупреждение».
Руководитель Следственного комитета РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков вернулся к своей работе. Федеральное управление завершило служебную проверку в отношении регионального начальника, вынеся ему «последнее предупреждение». Об этом сообщает издание «Запад24» со ссылкой на собственные источники, однако официальные представители СК пока не комментируют информацию.
Об отстранении Напалкова стало известно в середине сентября. Тогда некоторые СМИ сообщили, что в отношении главы регионального СК РФ проводят проверку
Предполагалось, что на педагога, сопровождавшего группу детей, в которой находилась погибшая девочка, заведут уголовное дело по статье «халатность». Однако этого так и не было сделано. Именно это, по данным СМИ, и стало причиной жалобы на руководство краевого СК РФ.
Игорь Напалков с 29 ноября 2010 года был руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Красноярскому краю. С 15 января 2011 года назначен исполняющим обязанности руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю, 23 мая того же года — руководителем следственного управления.