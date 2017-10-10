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05:52 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске подводят итоги форума «Город и дети»

В Красноярске подвели итоги 13-го форума «Город и дети». Его участниками стали активные горожане, педагоги, представители общественных организаций. Участники представили наиболее интересные методики работы с детьми, а на дискуссионных площадках обсудили темы, важные для каждой семьи.

Многочисленные мероприятия форума шли целых два дня. Очень важно обсудить развитие Красноярска в интересах самых маленьких горожан именно сейчас. Каждый пятый житель краевого центра — ребёнок. Неравнодушным красноярцам впервые вручили премию «Красноярск рукотворный». Одним из лауреатов стала фитнес-тренер Наталья Каптелинина. Она прикована к коляске и её проект «Шаг за шагом к мечте» помогает инвалидам. Около ста маломобильных красноярцев посещают три тренажёрных зала.

«Мы благодаря нашему проекту приводим ребят в спортзал, показываем, что за пределами квартиры не страшно. Ты можешь добиваться целей, ты можешь выходить из дома, заниматься спортом, ты обычный человек, покажи, что ты можешь!», — сказала лауреат премии «Красноярск рукотворный» Наталья Каптелинина.

Из более ста претендентов комиссия выбрала восемь победителей, готовых бескорыстно помогать людям и преображать Красноярск. «Эта премия была впервые в нашем городе провозглашена, но я думаю, что она должна существовать теперь постоянно, потому что провозгласив эту премию, этот конкурс, мы видим, какое большое количество активных людей в самых разных областях стремятся совершенствовать наше городское пространство», — подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Эти выходные в Красноярске были полностью посвящены детям. Причём они на равных работали со взрослыми во время круглых столов, обсуждая идеи, воплотить которые, по традиции форума, планируют уже в будущем году.

Дмитрий БЫЗОВ

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