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05:53 (мск), источник: VLADNEWS

МФЦ Владивостока приглашают на работу новых специалистов

Объявлено открытие в МФЦ Владивостока дополнительных окон по приему заявителей.

За три с небольшим года со времени открытия во Владивостоке первого многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) их количество выросло в три раза (с 62 до 187), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, здесь проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов. Городские МФЦ доказали свою важность и необходимость для людей.

Поэтому объявлено открытие в МФЦ Владивостока дополнительных окон по приему заявителей. В них ведется конкурсный набор специалистов с высшим образованием. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230−34−75. Резюме приглашают направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.

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