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07:28 (мск), источник: VLADNEWS

Крабы вышли на променад в центре Владивостока

Необычная парочка туристов вызвала ажиотаж в интернете.

Два краба вышли на променад в историческом и культурном центре Владивостока: неизвестно, как именно необычная парочка туристов оказалась на улице Алеутской, где ползла в соответствии с Правилами дорожного движения, но появившееся в интернете видео вызвало ажиотаж у пользователей паблика Экипажи ДПС, сообщает корреспондент РИА VladNews. Двух упорных и крайне везучих малышей сняли на видео, когда они уже приближались к площади Семеновской.

«Там у китайцев салон красоты, они постоянно привозят крабиков. Некоторые убегают чтобы их не съели», — попытался объяснить произошедшее один из комментаторов. Среди версий появления крабов на дороге — и то. что видео фейковое. а крабы в городе появились лишь из-за того, что их кто-то целенаправленно принес для съемки. Однако в основном пользователи просто порадовались забавному видеоролику:

«Когда икра красная с неба уже посыпется?».

«Ну все!!!».

«Ну все!!! Что медведи по улицам пляшут,».

«Ну все!!! Пророчества сбываются!».

«Дорогу переполз в неположенном месте, с его-то скоростью… с такой супер-удачей в казино надо идти».

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