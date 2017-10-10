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06:05 (мск), источник: Newslab.ru

Главные часы Красноярска остались без света

В мэрии пообещали, что все восстановят в ближайшее время.

Жители Красноярска сообщили, что на главных часах на городской администрации пропала подсветка. Горожане заметили это накануне.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе городской мэрии, подсветку отключили в связи с проведением плановых работ. Там пообещали, что подсветку вернут в ближайшее время, но не уточнили, когда именно: «После завершения работ».

Напомним, в августе 2015 года одну из главных городских достопримечательностей ремонтировали. Два года назад на часах обновили покрытие, после чего «Биг бен» заработал в прежнем режиме. Стоимость работ по реконструкции этих часов составила 264 тысячи рублей.

Отметим, тогда подрядчик затянул работы почти на три недели. В мэрии объяснили это неблагоприятными погодными условиями.

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