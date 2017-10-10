Главные часы Красноярска остались без света
В мэрии пообещали, что все восстановят в ближайшее время.
В мэрии пообещали, что все восстановят в ближайшее время.
Жители Красноярска сообщили, что на главных часах на городской администрации пропала подсветка. Горожане заметили это накануне.
Как рассказали Newslab.ru в
Напомним, в августе 2015 года одну из главных городских достопримечательностей ремонтировали. Два года назад на часах обновили покрытие, после чего «Биг бен» заработал в прежнем режиме. Стоимость работ по реконструкции этих часов составила 264 тысячи рублей.
Отметим, тогда подрядчик затянул работы почти на три недели. В мэрии объяснили это неблагоприятными погодными условиями.