У омского гипермаркета пасутся коровы
Видео с домашними животными появилось в соцсети.
Видео с домашними животными появилось в соцсети.
В понедельник, 9 октября, вечером в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о крупных домашних животных, которые разгуливали недалеко от большого гипермаркета.
По словам очевидца, коровы пощипывали травку на газоне у автомойки на Красноярском тракте. Свои слова он подкрепил видео.
Сообщение не вызвало удивления у омичей, они принялись юморить по данному поводу:
— Скажите спасибо что гуляют, а не летают.
— Пятаки на парковке крутить легче будет по свежему новозу.
— Может подсолнух в логотипе Ленты коров привлекает? Не первый раз их в районе Ленты замечают.
К этому часу сообщение набрало более 17 000 просмотров.