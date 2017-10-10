У омского гипермаркета пасутся коровы

В понедельник, 9 октября, вечером в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о крупных домашних животных, которые разгуливали недалеко от большого гипермаркета.

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По словам очевидца, коровы пощипывали травку на газоне у автомойки на Красноярском тракте. Свои слова он подкрепил видео.

Сообщение не вызвало удивления у омичей, они принялись юморить по данному поводу:

— Скажите спасибо что гуляют, а не летают.

— Пятаки на парковке крутить легче будет по свежему новозу.

— Может подсолнух в логотипе Ленты коров привлекает? Не первый раз их в районе Ленты замечают.