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08:30 (мск), источник: Om1.ru

У омского гипермаркета пасутся коровы

Видео с домашними животными появилось в соцсети.

В понедельник, 9 октября, вечером в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о крупных домашних животных, которые разгуливали недалеко от большого гипермаркета.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидца, коровы пощипывали травку на газоне у автомойки на Красноярском тракте. Свои слова он подкрепил видео.

Сообщение не вызвало удивления у омичей, они принялись юморить по данному поводу:

— Скажите спасибо что гуляют, а не летают.

— Пятаки на парковке крутить легче будет по свежему новозу.

— Может подсолнух в логотипе Ленты коров привлекает? Не первый раз их в районе Ленты замечают.

К этому часу сообщение набрало более 17 000 просмотров.

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