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07:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Приморья Ежова отложили до конца ноября

Судья уехал на учебу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, отложили до 28 ноября, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель гособвинения.

«Заседание отложено ввиду отъезда председательствующего судьи на учебу», — уточнила источник агентства.

Напомним, в основу «дела Ежова» легла история четырехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО «Приморье Девелопмент» был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 гг». Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке работ подписаны. Также произведена оплата в полном объеме, из-за чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 24,5 млн рублей. Стоит отметить, что многие участники этой истории попали под уголовные дела.

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