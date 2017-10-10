Рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Приморья Ежова отложили до конца ноября

Напомним, в основу «дела Ежова» легла история четырехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО «Приморье Девелопмент» был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 гг». Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке работ подписаны. Также произведена оплата в полном объеме, из-за чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 24,5 млн рублей. Стоит отметить, что многие участники этой истории попали под уголовные дела.