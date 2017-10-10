В ДВФУ разработали тест-систему препаратов для лечения рака
Престижную награду за разработку новой
Престижную награду за разработку новой
Премию вручили лишь трем лучшим молодым биомедикам России.
Перспективную клеточную технологию Николай Гончаров разработал совместно с сотрудниками Национального института рака Национального института здоровья США. С ее помощью он проводит скрининг природных препаратов, которые потенциально могут стать лекарством против рака. Действие проверяют на клетках раковой линии фибросаркомы с искусственной хромосомой, которая помечена зеленым флуоресцентным белком.
— При воздействии на клеточную линию перспективным препаратом через
Справка «РГ».
Полученная Николаем Гончаровым премия носит имя Сергея Шпиза — талантливого молодого биолога из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, который трагически погиб в 2015 году. В память о нем учрежден специальный фонд для поддержки российских аспирантов. Награда вручается лучшим ученым до 30 лет, работающим в области клеточной, молекулярной биологии и биоинформатики. В течение двух лет победителям ежемесячно выплачивается 60 000 рублей, что позволяет максимально сосредоточиться на научной работе.