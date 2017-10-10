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07:44 (мск), источник: "Российская газета"

В ДВФУ разработали тест-систему препаратов для лечения рака

Престижную награду за разработку новой тест-системы с использованием искусственной хромосомы человека для скрининга потенциальных противоопухолевых препаратов получил аспирант Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Гончаров, сообщает пресс-служба вуза.

Премию вручили лишь трем лучшим молодым биомедикам России.

Перспективную клеточную технологию Николай Гончаров разработал совместно с сотрудниками Национального института рака Национального института здоровья США. С ее помощью он проводит скрининг природных препаратов, которые потенциально могут стать лекарством против рака. Действие проверяют на клетках раковой линии фибросаркомы с искусственной хромосомой, которая помечена зеленым флуоресцентным белком.

— При воздействии на клеточную линию перспективным препаратом через какое-то время клетки теряют флуоресцентное свечение. Так проявляется способность к неравномерному распределению хромосом — хромосомная нестабильность. Ее высокий уровень характерен для раковых клеток. Действие препарата усиливает хромосомную нестабильность, выводя ее на уровень, при котором раковые клетки гибнут. Чем больше клеток теряет свечение, тем препарат более активен против рака, и мы продолжаем его изучение, — так объясняет механизм действия тест-системы научный руководитель Николая Гончарова, заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ по развитию Вадим Кумейко.

Справка «РГ».

Полученная Николаем Гончаровым премия носит имя Сергея Шпиза — талантливого молодого биолога из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, который трагически погиб в 2015 году. В память о нем учрежден специальный фонд для поддержки российских аспирантов. Награда вручается лучшим ученым до 30 лет, работающим в области клеточной, молекулярной биологии и биоинформатики. В течение двух лет победителям ежемесячно выплачивается 60 000 рублей, что позволяет максимально сосредоточиться на научной работе.

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