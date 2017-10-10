Хабаровский край остается в лидерах по количеству выданных «дальневосточных гектаров»
На территории региона оформлено около семи тысяч договоров безвозмездного пользования землей.
На территории региона оформлено около семи тысяч договоров безвозмездного пользования землей.
Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.
Хабаровский край занимает первое место среди субъектов ДФО по предоставлению земельных участков в рамках федерального проекта по «дальневосточному гектару». На сегодняшний день на территории региона выдано 6965 земельных участков, сообщили ИА AmurMedia в
Как сообщили в министерстве инвестиционной и
Сейчас особое внимание уделяется помощи в освоении бесплатных наделов земли. По поручению губернатора Вячеслава Шпорта в Хабаровском крае были разработаны меры государственной поддержки владельцев «дальневосточных гектаров». Так, граждане могут воспользоваться льготным кредитованием, подать заявку на получение гранта на развитие фермерского хозяйства, получить дополнительное финансирование на улучшение жилищных условий и другие. Отдельно из краевого бюджета планируется выделить около 638 млн рублей на создание инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров». В регионе определено семь таких территорий, расположенных в Хабаровском, Комсомольском и им. Лазо районах.
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» в мае прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить в безвозмездное пользование участок земли может любой житель России. Федеральная программа рассчитана до 2035 года.