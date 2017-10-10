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07:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край остается в лидерах по количеству выданных «дальневосточных гектаров»

На территории региона оформлено около семи тысяч договоров безвозмездного пользования землей.

Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.

Хабаровский край занимает первое место среди субъектов ДФО по предоставлению земельных участков в рамках федерального проекта по «дальневосточному гектару». На сегодняшний день на территории региона выдано 6965 земельных участков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, с начала действия программы бесплатный надел земли на территории Хабаровского края захотели взять более 15,7 тысяч человек. Самым популярным, по-прежнему, остается район им. Лазо. Там уже оформлено 1474 договора. Второе место по количеству предоставленных гектаров сейчас уверенно занимает Бикинский район — 706, замыкает тройку лидеров Советско-Гаванский район — 703.

Кроме того, у граждан появилась дополнительная возможность в выборе земли. С 1 октября в Хабаровском крае были открыты новые территории под предоставление «дальневосточного гектара». В регионе в программу включены более 6,8 млн гектаров в границах охотничьих угодий и порядка 465 тысяч гектаров защитных лесов.

Сейчас особое внимание уделяется помощи в освоении бесплатных наделов земли. По поручению губернатора Вячеслава Шпорта в Хабаровском крае были разработаны меры государственной поддержки владельцев «дальневосточных гектаров». Так, граждане могут воспользоваться льготным кредитованием, подать заявку на получение гранта на развитие фермерского хозяйства, получить дополнительное финансирование на улучшение жилищных условий и другие. Отдельно из краевого бюджета планируется выделить около 638 млн рублей на создание инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров». В регионе определено семь таких территорий, расположенных в Хабаровском, Комсомольском и им. Лазо районах.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» в мае прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить в безвозмездное пользование участок земли может любой житель России. Федеральная программа рассчитана до 2035 года.

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