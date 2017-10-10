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06:52 (мск), источник: ТАСС

В Таиланде вводят запрет на курение на популярных у туристов пляжах

Курение будет ограничено на территории 20 наиболее популярных пляжей.

Источник: Reuters

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Запрет на курение на популярных пляжах Таиланда с начала ноября планирует ввести местный департамент морских и прибрежных ресурсов. Неисполнение ограничения грозит нарушителям крупным штрафом или тюремным заключением, сообщила во вторник газета The Nation.

Как пишет издание, курение будет ограничено на территории 20 наиболее популярных пляжей, включая Патонг на острове Пхукет, Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг. «Мы не будем полностью запрещать курение, — поясняет глава департамента Джатупон Бурупхат. — Места для курящих будут отведены вне территории пляжа. Нельзя будет бросать окурки в песок или прогуливаться по пляжу с сигаретой».

Максимальным наказанием за нарушение данного запрета может стать тюремное заключение сроком на один год или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), уточнил Бурупхат.

Как пишет The Nation, инициатива департамента морских и прибрежных ресурсов получила одобрение министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также обсуждалась с провинциальными администрациями. В перспективе планируется расширить действие ограничения на все пляжи Таиланда. Поводом для введения ограничения стало недавнее исследование, проведенное на пляже Патонг острова Пхукет. На 2,5-километровом отрезке пляжа было обнаружено до 138 тыс. сигаретных окурков.

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Сотрудники таиландского департамента морских и прибрежных ресурсов ранее неоднократно демонстрировали свою решительность в деле сохранения окружающей среды и соблюдении соответствующих запретов. Так, в феврале этого года на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства была задержана 53-летняя россиянка из хакасского Черногорска. Ей были предъявлены обвинения в нарушении правил поведения в природоохранной зоне: туристка кормила рыб хлебом, несмотря на предупреждающие знаки.

Женщина провела двое суток в полиции и вышла под залог в $3 тыс. Впоследствии суд приговорил ее к штрафу в $28.

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