Операция «Нелегальный автобус» проходит в Приангарье

Источник: РИА "Новости"

Автоинспекторы проводят в Иркутской области профилактическую операцию «Нелегальный автобус».

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, цель очередных полицейских рейдов — выявить и пресечь факты нелегальной коммерческой перевозки пассажиров, проверить техническое состояние автобусов, а также в целом повысить транспортную дисциплину водителей.

При проведении проверок в Приангарье особое внимание будет уделяться правилам перевозки пассажиров, эксплуатации транспорта, а также установленных режимов труда и отдыха. Кроме транспорта, будут проводиться проверки автопредприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров, при выпуске на линию автобусов.

Госавтоинспекция призывает пассажиров к сотрудничеству. Если водитель грубо нарушает ПДД или возможно находиться в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, по вашему мнению, полиция просит сообщать о таких фактах по телефонам: 8 (3952) 344−209 или 02, 102.