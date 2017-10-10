Операция «Нелегальный автобус» проходит в Приангарье
Полицейские проверяют перевозчиков.
Полицейские проверяют перевозчиков.
Автоинспекторы проводят в Иркутской области профилактическую операцию «Нелегальный автобус».
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При проведении проверок в Приангарье особое внимание будет уделяться правилам перевозки пассажиров, эксплуатации транспорта, а также установленных режимов труда и отдыха. Кроме транспорта, будут проводиться проверки автопредприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров, при выпуске на линию автобусов.
Госавтоинспекция призывает пассажиров к сотрудничеству. Если водитель грубо нарушает ПДД или возможно находиться в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, по вашему мнению, полиция просит сообщать о таких фактах по телефонам: 8 (3952) 344−209 или 02, 102.
Рейдовые мероприятия в рамках профилактической операции «Нелегальный автобус» в Приангарье планируют завершить 16 октября.