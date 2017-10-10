Незаконные постройки браконьеров обнаружили в Тофаларском заказнике

Источник: Reuters

Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба учреждения, рядом с двумя незаконными срубами были обнаружены около 23 кедровых пней. Предположительно браконьеры рубили лес на особо охраняемой территории для строительства и отопления изб.

В одной из избушек также найдена тетрадь «Охотничьих записей». Первая запись датируется 2014 годом, предположительно с этой даты браконьеры обосновались в заказнике. Предполагаемые лица уже установлены, ими оказались, браконьеры, задержанные в декабре 2016 года.