Незаконные постройки браконьеров обнаружили в Тофаларском заказнике
Незаконные постройки браконьеров обнаружили инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на восточной границе Тофаларского заказника.
Незаконные постройки браконьеров обнаружили инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на восточной границе Тофаларского заказника.
Как 10 октября 2017 года сообщила
В одной из избушек также найдена тетрадь «Охотничьих записей». Первая запись датируется 2014 годом, предположительно с этой даты браконьеры обосновались в заказнике. Предполагаемые лица уже установлены, ими оказались, браконьеры, задержанные в декабре 2016 года.
Руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь уже передал все материалы в отдел полиции Нижнеудинского района и заявил о возбуждении уголовного дела и возмещении ущерба на сумму 500 тысяч рублей за спиленные деревья.