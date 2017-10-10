Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
«После выборов его не оставят»: источник РБК о Тулееве
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Петиция за импичмент Порошенко набрала нужное число голосов - СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
07:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Капремонт дорог нужен Братску и Усть-Илимску — ОНФ

Участки дорог в Братске и Усть-Илимске, которые были занесены на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», проверили активисты ОНФ.

Источник: РИА "Новости"

Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба общественного движения со ссылкой на координатора проекта в Иркутской области Сергея Батукаева, во время выезда общественники обнаружили, что на магистрали Братск — Усть-Илимск укладка асфальтового полотна проводилась во время сильного дождя, что вызвало вопросы о качестве ремонта.

На совещании с представителями администрации Братска члены регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев и Николай Очкас обсудили состояние городских дорог, исполнение ремонтных работ, проблемы и предложения муниципалитета. Представители Братска рассказали, что ямочный ремонт в нынешнем году проводился почти на всех улицах города, также на нескольких дорогах ремонт выполнялся методом сплошной замены дорожного полотна, а всего на текущий ремонт дорог в 2017 года из городского бюджета было выделено более 100 млн рублей.

«Работы в Братске провели на улице Гагарина, где сплошным слоем уложили дорожное покрытие на большом отрезке проезжей части», — отметил Сергей Батукаев. После осмотра дороги он высказал небольшие замечания, в частности, по установке дождеприемника, но проблема является легкоустранимой, так как участок находится на гарантии. Особое внимание активист Народного фронта обратил на улицы Южную, Подбельского, где нужно проводить капитальный ремонт, в ходе которого будут обустроены бордюры, ливневые стоки и проведены другие работы.

В ходе осмотра дорожных участков в Усть-Илимске активисты ОНФ обнаружили многочисленные трещины на дорожном полотне, а также ямы, размеры которых превосходят допустимые ГОСТом, и другие недостатки. Как рассказал координатор дорожного проекта ОНФ в Иркутской области, общественники при осмотрах пользуются деревянным бруском размером 60×15х5 см, если он полностью помещается в дорожную яму, значит, ее размер превышает допустимые пределы. Таких ям на дорогах города набралось немало.

Как рассказал Сергей Батукаев, и Братск, и Усть-Илимск нуждаются в дополнительном финансировании работ по ремонту дорог. «По сравнению с Иркутской агломерацией, отдаленные муниципальные образования региона получают меньше средств на дорожный ремонт, хотя и Братск, и Усть-Илимск являются в регионе крупными промышленными центрами», — подчеркнул активист Народного фронта. По его мнению, в период верстки областного бюджета на 2018 года необходимо обратить на это особое внимание.

«Мы увидели во время выездных рейдов, что муниципалитеты по мере своих возможностей провели сезонный ямочный ремонт. Но очевидно, что для назревшего капитального ремонта дорог с необходимой проектной документацией необходимы совсем другие денежные средства», — пояснил эксперт Народного фронта. По его словам, активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» обратятся в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области с предложениями о проработке этой темы. Кроме того, проблематика дорожного ремонта будет обязательно включена в общественные предложения, которые будут обсуждаться на предстоящей в ноябре конференции регионального отделения ОНФ, резюмировал Сергей Батукаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Утверждены нормы бесплатного провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь