Капремонт дорог нужен Братску и Усть-Илимску — ОНФ
Участки дорог в Братске и
Участки дорог в Братске и
Как 10 октября 2017 года сообщила
На совещании с представителями администрации Братска члены регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев и Николай Очкас обсудили состояние городских дорог, исполнение ремонтных работ, проблемы и предложения муниципалитета. Представители Братска рассказали, что ямочный ремонт в нынешнем году проводился почти на всех улицах города, также на нескольких дорогах ремонт выполнялся методом сплошной замены дорожного полотна, а всего на текущий ремонт дорог в 2017 года из городского бюджета было выделено более 100 млн рублей.
«Работы в Братске провели на улице Гагарина, где сплошным слоем уложили дорожное покрытие на большом отрезке проезжей части», — отметил Сергей Батукаев. После осмотра дороги он высказал небольшие замечания, в частности, по установке дождеприемника, но проблема является легкоустранимой, так как участок находится на гарантии. Особое внимание активист Народного фронта обратил на улицы Южную, Подбельского, где нужно проводить капитальный ремонт, в ходе которого будут обустроены бордюры, ливневые стоки и проведены другие работы.
Как рассказал Сергей Батукаев, и Братск, и
«Мы увидели во время выездных рейдов, что муниципалитеты по мере своих возможностей провели сезонный ямочный ремонт. Но очевидно, что для назревшего капитального ремонта дорог с необходимой проектной документацией необходимы совсем другие денежные средства», — пояснил эксперт Народного фронта. По его словам, активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» обратятся в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области с предложениями о проработке этой темы. Кроме того, проблематика дорожного ремонта будет обязательно включена в общественные предложения, которые будут обсуждаться на предстоящей в ноябре конференции регионального отделения ОНФ, резюмировал Сергей Батукаев.