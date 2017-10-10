Капремонт дорог нужен Братску и Усть-Илимску — ОНФ

Источник: РИА "Новости"

Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба общественного движения со ссылкой на координатора проекта в Иркутской области Сергея Батукаева, во время выезда общественники обнаружили, что на магистрали Братск — Усть-Илимск укладка асфальтового полотна проводилась во время сильного дождя, что вызвало вопросы о качестве ремонта.

На совещании с представителями администрации Братска члены регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев и Николай Очкас обсудили состояние городских дорог, исполнение ремонтных работ, проблемы и предложения муниципалитета. Представители Братска рассказали, что ямочный ремонт в нынешнем году проводился почти на всех улицах города, также на нескольких дорогах ремонт выполнялся методом сплошной замены дорожного полотна, а всего на текущий ремонт дорог в 2017 года из городского бюджета было выделено более 100 млн рублей.

«Работы в Братске провели на улице Гагарина, где сплошным слоем уложили дорожное покрытие на большом отрезке проезжей части», — отметил Сергей Батукаев. После осмотра дороги он высказал небольшие замечания, в частности, по установке дождеприемника, но проблема является легкоустранимой, так как участок находится на гарантии. Особое внимание активист Народного фронта обратил на улицы Южную, Подбельского, где нужно проводить капитальный ремонт, в ходе которого будут обустроены бордюры, ливневые стоки и проведены другие работы.

В ходе осмотра дорожных участков в Усть-Илимске активисты ОНФ обнаружили многочисленные трещины на дорожном полотне, а также ямы, размеры которых превосходят допустимые ГОСТом, и другие недостатки. Как рассказал координатор дорожного проекта ОНФ в Иркутской области, общественники при осмотрах пользуются деревянным бруском размером 60×15х5 см, если он полностью помещается в дорожную яму, значит, ее размер превышает допустимые пределы. Таких ям на дорогах города набралось немало.

Как рассказал Сергей Батукаев, и Братск, и Усть-Илимск нуждаются в дополнительном финансировании работ по ремонту дорог. «По сравнению с Иркутской агломерацией, отдаленные муниципальные образования региона получают меньше средств на дорожный ремонт, хотя и Братск, и Усть-Илимск являются в регионе крупными промышленными центрами», — подчеркнул активист Народного фронта. По его мнению, в период верстки областного бюджета на 2018 года необходимо обратить на это особое внимание.