Краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» пройдет в Приморье

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Приморский краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» пройдет 21 и 22 октября в находкинском центре культуры и призван раскрыть во всем многообразии народное творчество жителей Приморского края и народов России, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках краевого фестиваля народных культур «Вечный зов» проводятся:

Конкурс народного творчества «Богата талантами земля Приморская» (народное вокальное искусство, народная хореография, народная инструментальная музыка) Выставка декоративно прикладного творчества «Мастеровые Находки» Выставка народного костюма «Нить столетий» Выставка — дегустация «Кухни народов России» Мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного творчества, вокала и хореографии.

В краевом фестивале могут принять участие профессиональные и любительские самодеятельные коллективы, индивидуальные исполнители независимо от ведомственной принадлежности. Возрастные категории: 6 — 9 лет 10 — 13 лет 14 — 17 лет 18 — 35 лет 36 лет и старше.

Программа фестиваля:

21 октября (суббота).

10.00 — 13.30 — Торжественное открытие фестиваля и конкурсный просмотр;.

14.30 — 19.00 — Конкурсный просмотр;.

20.00 — 21.00 — Круглый стол.

22 октября (воскресенье).

10.00 — 15.00 — Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые Находки»;.

12.00 — 15.00 — Выставка — дегустация «Кухни народов России»;.

11.00 — 15.00 — Выставка народного костюма «Нить столетий»;.

11.00 — 15.00 — Мастер-классы декоративно-прикладного творчества: «Лепка из теста», «Гончарная мастерская», «Вышивка лентами»;.

12.00 — 15.00 — Гала-концерт и награждение участников фестиваля;.

15.00 — 15.15 — Торжественное закрытие фестиваля.

Краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» проводит «Центр культуры» Находкинского городского округа при поддержке департамента культуры Приморского края, ПРОО Ассамблеи народов Приморского края, Приморского краевого центра народной культуры и управления культуры администрации Находки.