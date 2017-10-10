В столице Башкирии открылся новый спортивный центр «Грациоза»

Как пояснили в пресс-службе мэрии, новый центр расположился на ул. Ростовской, 18. Светлое и просторное помещение, которое включает в себя холл, два спортивных зала и раздевалки, полностью построено на внебюджетные средства. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по художественной гимнастике «Осенний бал». В них принимали участие порядка 40 спортсменок в возрасте от 4 до 13 лет.