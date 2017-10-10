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08:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии открылся новый спортивный центр «Грациоза»

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии открылся новый спорткомплекс по художественной гимнастике «Грациоза».

Источник: Администрация Уфы

Как пояснили в пресс-службе мэрии, новый центр расположился на ул. Ростовской, 18. Светлое и просторное помещение, которое включает в себя холл, два спортивных зала и раздевалки, полностью построено на внебюджетные средства. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по художественной гимнастике «Осенний бал». В них принимали участие порядка 40 спортсменок в возрасте от 4 до 13 лет.

На сегодняшний день в уфимских спортивных школах занимаются более 500 человек. Уфимские гимнасты регулярно занимают призовые места на республиканских соревнованиях и отстаивают честь республики на всероссийских турнирах. Отделения художественной гимнастики работают в пяти уфимских спортивных школах: №№ 11, 26, 28, 32 и «Батыр».

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