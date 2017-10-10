В столице Башкирии открылся новый спортивный центр «Грациоза»
УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии открылся новый спорткомплекс по художественной гимнастике «Грациоза».
УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии открылся новый спорткомплекс по художественной гимнастике «Грациоза».
Как пояснили в
На сегодняшний день в уфимских спортивных школах занимаются более 500 человек. Уфимские гимнасты регулярно занимают призовые места на республиканских соревнованиях и отстаивают честь республики на всероссийских турнирах. Отделения художественной гимнастики работают в пяти уфимских спортивных школах: №№ 11, 26, 28, 32 и «Батыр».