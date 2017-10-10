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08:06 (мск), источник: Вести Приморье

Борис Кубай: «Снег выпадет в Приморье в первой декаде ноября»

11 октября на Приморье обрушится южный циклон. 11 октября на Приморье обрушится южный циклон. Какое влияние он окажет на Приморье, а также о том, когда ожидается первый настоящий снег, рассказал в интервью Ольге Артемовой глава Приморского гидромета Борис Кубай.

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Источник: Вести Приморье

Циклон будет проходить вдоль акватории Японского моря южнее Владивостока в сторону Сахалина. И своей северной периферией заденет Приморский край. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, ожидаются осадки сначала на юге, затем в центральных, северных, особенно в восточных районах, на побережье, в виде дождя, а чем дальше от побережья — уже может быть мокрый снег.

К концу недели погода нормализуется, но особого тепла (25 градусов) ждать не приходится. Ближе к середине следующей недели не исключено потепление до 20 градусов в некоторых районах края.

Идет плавное понижение температуры воды в море, и купаться уже не желательно. Сезон купания закончен.

Снег ожидается в первой декаде ноября — между седьмым и десятым. Хотя снег уже выпадал на горных перевалах и в ближайшие дни тоже возможен мокрый снег в отдельных районах.

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