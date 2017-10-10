Борис Кубай: «Снег выпадет в Приморье в первой декаде ноября»

Источник: Вести Приморье

Циклон будет проходить вдоль акватории Японского моря южнее Владивостока в сторону Сахалина. И своей северной периферией заденет Приморский край. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, ожидаются осадки сначала на юге, затем в центральных, северных, особенно в восточных районах, на побережье, в виде дождя, а чем дальше от побережья — уже может быть мокрый снег.

К концу недели погода нормализуется, но особого тепла (25 градусов) ждать не приходится. Ближе к середине следующей недели не исключено потепление до 20 градусов в некоторых районах края.

Идет плавное понижение температуры воды в море, и купаться уже не желательно. Сезон купания закончен.