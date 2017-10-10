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08:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители Бархатова против горнодобывающих работ в окрестностях посёлка

В ожидании взрывов. Жительницы села Бархатово под Красноярском утверждают, что вскоре окажутся в эпицентре горнодобывающих работ с применением взрывчатки.

Источник: Вести - Красноярск

На сход пришли несколько сотен жителей Бархатова. Село известно красноярцам своей птицефабрикой и уютным пляжем. Вскоре здесь могут начать добывать и скальные породы на горе, расположенной рядом. И тихий уголок природы может превратиться в зону экологического бедствия, уверены местные жители.

Та самая Лысая гора увенчана православным крестом. Бархатовцы боятся, что и на их спокойной жизни можно будет поставить крест в случае начала промышленных работ. Во время шумных взрывных работ якобы пыль будет сверху оседать в непродуваемую котловину и человеческие лёгкие. Жительница Бархатова Валентина Калеева называет и другие последствия от добычи скальных пород.

«Когда начнутся взрывы, у нас куры нестись перестанут, а коровы доиться. В-третьих, когда будет разлом скальных пород, будет утечка урана. Значит, будет радиация. Все знают, что под нами уран», — считает жительница села Бархатово Валентина Калеева.

Развеять или подтвердить народные опасения от администрации Берёзовского района так никто и не показался. В ситуации разбираются местные депутаты. «Если посмотреть по кадастру, тот участок земли, на котором хотят копать, он вообще сельхозназначения. Т.е. никакие промышленные работы там вести не должны. Сельхозназначение — это максимум для выращивания овощей», — пояснила депутат Берёзовского районного совета Марина Якубенко.

Сейчас активисты направили запросы в прокуратуру и министерство экологии. Надеются отстоять свою сельскую идиллию, которую пока гордо называют второй Швейцарией.


Роман РЫКОВ

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