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08:01 (мск), источник: Sputnik

Детская железная дорога в Ташкенте может быть сохранена

В настоящее время решается вопрос об установке вышеуказанной демонтируемой детской железной дороги в парке «Анхор сайли» либо в новом строящемся парке «Навруз боги».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Компания «Узбекистон темир йуллари» рассматривает вопрос о переносе детской железной дороги из Национального парка имени Алишера Навои, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что ранее в социальных сетях разгорелись бурные дебаты, в ходе которых пользователи протестовали против закрытия одного из символов Ташкента. Детская железная дорога демонтируется в связи с созданием на базе Национального парка современного объекта отдыха с новыми аттракционами, дельфинарием, серфингом и уникальным замком. Его общая стоимость превысит 60 миллионов долларов.

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Чтобы противостоять этому инициативная группа узбекистанцев даже написала письмо в Виртуальную приёмную президента с просьбой рассмотреть вопрос о сохранении детской железной дороги. На днях был получен официальный ответ со стороны железнодорожной компании.

«Пришел и официальный ответ из приемной президента. Не порадовало то, что окончательного решения пока так и нет. Будем надеяться, что все-таки не придумают чего-то другого», — отметил автор письма на форуме «Общественный транспорт Ташкента».

В своём ответе пользователям «Узбекистон темир йуллари» подтверждает, что ведет работу по демонтажу дороги, чтобы в дальнейшем передать территорию столичному хокимияту.

«В настоящее время решается вопрос об установке вышеуказанной демонтируемой детской железной дороги в парке «Анхор сайли» либо в новом строящемся парке «Навруз боги», — отмечается в сообщении компании, подписанном главным инженером Хусниддином Хосиловым.

Напомним, что дорога отпраздновала в этом году свое 77-летие. Её протяжённость составляет порядка 1700 метров с двумя станциями «Ёшлик» и «Навои». Обслуживают пассажиров два тепловоза и пять цельнометаллических пассажирских вагонов. В последние годы она работала только по выходным.

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