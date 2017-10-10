На посадку деревьев на Николаевской сопке выделили 26,5 млн рублей

В Красноярске объявили торги по посадке деревьев на территории Николаевской сопки. Общая начальная цена контракта составит 26,5 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Новые деревья компенсируют те насаждения, которые были вырублены для строительства трех объектов зимней Универсиады. Речь идет об «Академии зимних видов спорта», спорткомплексе «Сопка» и спортивно-тренерском блоке «Лыжный». Все перечисленные объекты находятся в районе Николаевской сопки.

Работы по посадке деревьев необходимо закончить до 1 декабря текущего года. Согласно документации, в районе Академии появятся 2600 сосен, 3000 берез, 2400 осин, 1800 ив, 1000 яблонь и черемух, 840 дернов и 840 дроков. В районе спорткомплекса число деревьев будет значительно меньше: 96 сосен, 3400 берез, 158 осин, 170 дернов и 168 дроков. Еще несколько сотен деревьев высадят около блока «Лыжный».