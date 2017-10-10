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08:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Ректор СибГУ ушёл в отставку по собственному желанию

Приказ об увольнении Игоря Ковалёва подписан ещё на прошлой неделе.

Появилось сообщение о том, что ректор Сибирского государственного (опорного) университета Игорь Ковалев ушёл в отставку. Приказ об этом подписан ещё на прошлой неделе, сообщила Надежда Суворова, руководитель службы по связям с общественностью. Однако чем теперь будет заниматься Ковалёв и остаётся ли он в регионе, не сообщается.

Напомним, что Игорь Ковалев возглавил Сибирский государственный аэрокосмический университет (в 2016 он переименован в СибГУ) в 2010 году. 6 октября исполняющим обязанности ректора назначен Дмитрий Деревянных, занимавший должность заместителя проректора. В пресс-службе добавили, что должность ректора выборная, но дата выборов пока не назначена.

Досье: Дмитрий Деревянных родился в 1972 года в поселке Недокура Кежемского района Красноярского края. Окончил Сибирский технологический институт, аспирантуру. Прошел путь от учебного мастера кафедры технологии композиционных материалов до проректора по учебной работе. Женат, есть дочь.

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