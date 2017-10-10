Ректор СибГУ ушёл в отставку по собственному желанию
Приказ об увольнении Игоря Ковалёва подписан ещё на прошлой неделе.
Приказ об увольнении Игоря Ковалёва подписан ещё на прошлой неделе.
Появилось сообщение о том, что ректор Сибирского государственного (опорного) университета Игорь Ковалев ушёл в отставку. Приказ об этом подписан ещё на прошлой неделе, сообщила Надежда Суворова, руководитель службы по связям с общественностью. Однако чем теперь будет заниматься Ковалёв и остаётся ли он в регионе, не сообщается.
Напомним, что Игорь Ковалев возглавил Сибирский государственный аэрокосмический университет (в 2016 он переименован в СибГУ) в 2010 году. 6 октября исполняющим обязанности ректора назначен Дмитрий Деревянных, занимавший должность заместителя проректора. В
Досье: Дмитрий Деревянных родился в 1972 года в поселке Недокура Кежемского района Красноярского края. Окончил Сибирский технологический институт, аспирантуру. Прошел путь от учебного мастера кафедры технологии композиционных материалов до проректора по учебной работе. Женат, есть дочь.