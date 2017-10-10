Ректор СибГУ ушёл в отставку по собственному желанию

Появилось сообщение о том, что ректор Сибирского государственного (опорного) университета Игорь Ковалев ушёл в отставку. Приказ об этом подписан ещё на прошлой неделе, сообщила Надежда Суворова, руководитель службы по связям с общественностью. Однако чем теперь будет заниматься Ковалёв и остаётся ли он в регионе, не сообщается.