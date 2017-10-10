Погода побалует теплом южноуральцев до конца недели

По сведениям Челябинского гидрометцентра, сегодня днем максимальная температура воздуха в регионе составит +16 градусов, однако ночные температуры опустятся ниже нуля. Так, в среду ожидается от -1 до +4, при прояснении до -6 градусов ночью, а днем значительно теплее, от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В четверг ночью похолодает до -3 +2, днем будет еще достаточно тепло, до +15.