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08:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Погода побалует теплом южноуральцев до конца недели

До конца недели на Южном Урале сохранится теплая сухая погода, правда с ночными заморозками, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: Reuters

По сведениям Челябинского гидрометцентра, сегодня днем максимальная температура воздуха в регионе составит +16 градусов, однако ночные температуры опустятся ниже нуля. Так, в среду ожидается от -1 до +4, при прояснении до -6 градусов ночью, а днем значительно теплее, от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В четверг ночью похолодает до -3 +2, днем будет еще достаточно тепло, до +15.

В Челябинске сегодня ожидается от 13 до 15 градусов тепла, ночью +1+3. Днем в среду и четверг воздух в областном центре прогреется до +9+11.

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