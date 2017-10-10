В нескольких районах Ростова отключат свет

10 октября из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций света не будет с 9 до 17 часов на пр. 40-лет Победы 37−57, 61/1, ул. Закруткина 66/3, 68, 70/2; ул. Искусственная 2А, 4, 13.

12 октября в связи с капитальным ремонтом трансформаторных подстанций света не будет с 9 до 17 часов по адресу ул. Артемовская 45−71, 70−90, ул. Бакланова 3−6−16, пер. Быкадорова 15−23, 24−26; ул.1-я Володарского 49−71, 72−98, ул. 2-я Володарского 106−156, 121−183, ул. Горбачева 125−145, 88, ул. Днепростроевская 119−129, 136−148, ул. Коминтерна 39−77, 44−86, ул. 1-я Круговая 70−79−83, 64, ул. Курортная 67−99, 68−100, пер. Лосева 4, 5−9, ул. Международная 30−48, 31−37; ул. Минаева 2−24, 3−27, ул. Туроверова 12/1, 14/1, 12/24, 11−19.