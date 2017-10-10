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09:35 (мск), источник: PROUFU.ru

Программа мероприятий ко Дню республики: куда сходить в Уфе?

Завтра, 11 октября, в Башкортостане и Уфе отмечается важный государственный праздник — День республики. Во всех районах города пройду праздничные мероприятия и концерты:

Источник: Proufu.ru

Так, на площади Салавата Юлаева в Кировском районе в 12.00 часов состоится праздничная программа «Цвети, моя республика!». Программа с аналогичным названием пройдет в Орджоникидзевском районе на площади имени С. Орджоникидзе.

С 12.00 часов жителей Демского района ждут в парке культуры и отдыха «Демский», где будет организована праздничная программа «Край родной, Башкортостан!».

Концертная программа «Родная колыбель — Башкортостан!» и «Весёлые старты» среди подростков стартуют с 13.00 часов в парке культуры и отдыха «Первомайский» Калининского района Уфы.

В парке «Волна» Ленинского района с 11.00 часов будет проходить акция «Мы за здоровый образ жизни!», посвященная Дню Республики.

Праздничная программа «Цвети, Башкортостан!» начнется в 12.00 часов в парке культуры и отдыха «Волшебный мир» Октябрьского района.

С 13.00 часов жителей и гостей столицы ждут на концертно-игровой программе, посвященной Дню Республики, в парке им. Якутова Советского района.

Напомним, местные власти решили отказаться от салюта в День республики.

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