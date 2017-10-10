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09:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Туман «отложил» несколько рейсов в аэропорту «Кольцово»

«Из-за метеоусловий позже намеченного срока отправятся и прибудут 10 самолетов».

Источник: Reuters

В аэропорту «Кольцово» из-за ночного тумана задерживаются несколько авиарейсов. Об этом сообщает во вторник, 10 октября, «Екатеринбург-ТВ» со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани.

«Из-за метеоусловий позже намеченного срока отправятся и прибудут 10 самолетов», — говорится в сообщении.

Так, из аэропорта «Кольцово» с опозданием вылетят рейсы N4−174 в Москву, DP-516 в Санкт-Петербург, TK-476 в Стамбул, OK-5913 совместно с U6−701 в Прагу.

Кроме того, рейс U6−874 из Бангкока приземлился в Кольцово позже намеченного срока, как и рейс U6−874 из Пекина.

В настоящее время своей очереди дожидаются пассажиры, летящие рейсами DP-407 из Москвы (задержка почти 5 часов), TK-475 из Стамбула (задержка 4,5 часа), YC-101 из Тюмени (задержка почти 2 часа), N4−173 из Москвы (задержка 7 часов).

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