Туман «отложил» несколько рейсов в аэропорту «Кольцово»
«Из-за метеоусловий позже намеченного срока отправятся и прибудут 10 самолетов».
«Из-за метеоусловий позже намеченного срока отправятся и прибудут 10 самолетов».
В аэропорту «Кольцово»
«Из-за метеоусловий позже намеченного срока отправятся и прибудут 10 самолетов», — говорится в сообщении.
Так, из аэропорта «Кольцово» с опозданием вылетят рейсы N4−174 в Москву, DP-516 в
Кроме того, рейс U6−874 из Бангкока приземлился в Кольцово позже намеченного срока, как и рейс U6−874 из Пекина.
В настоящее время своей очереди дожидаются пассажиры, летящие рейсами DP-407 из Москвы (задержка почти 5 часов), TK-475 из Стамбула (задержка 4,5 часа), YC-101 из Тюмени (задержка почти 2 часа), N4−173 из Москвы (задержка 7 часов).