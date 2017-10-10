Безналичной оплаты в ростовских маршрутках не будет

Администрация города рассмотрела инициативу местного жителя Кирилла Богданова, опубликованную на портале «Активный Ростовчанин». В ней он предлагал оснастить микроавтобусы, работающие в режиме маршрутного такси, валидаторами для возможности оплачивать поездки с помощью безналичной системы.

«Преимущества: водитель не отвлекается, контролируемый оборот денег, единая транспортная карта для всего общественного транспорта Ростова. В случае неработы бесконтактного аппарата, обязать перевозчика осуществлять проезд бесплатно, дабы исключить специального отключения аппарата», — говорил в своем обращении автор инициативы.

Однако в администрации дали понять, что это предложение не будет вводиться.

«В соответствии с п.п. 1, п. 1. Постановления мэра города Ростова-на-Дону от 30.03.2009 № 201 “О внедрении в городе Ростове-на-Дону автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения”, безналичная оплата проезда организована на всех видах общественного транспорта городского сообщения кроме маршрутных такси», — сообщается в ответе администрации, опубликованном на «Активном ростовчанине».