Безналичной оплаты в ростовских маршрутках не будет
Администрация отклонила инициативу «Активного ростовчанина», несмотря на то, что она набрала 500 голосов.
Администрация отклонила инициативу «Активного ростовчанина», несмотря на то, что она набрала 500 голосов.
Администрация города рассмотрела инициативу местного жителя Кирилла Богданова, опубликованную на портале «Активный Ростовчанин». В ней он предлагал оснастить микроавтобусы, работающие в режиме маршрутного такси, валидаторами для возможности оплачивать поездки с помощью безналичной системы.
«Преимущества: водитель не отвлекается, контролируемый оборот денег, единая транспортная карта для всего общественного транспорта Ростова. В случае неработы бесконтактного аппарата, обязать перевозчика осуществлять проезд бесплатно, дабы исключить специального отключения аппарата», — говорил в своем обращении автор инициативы.
Однако в администрации дали понять, что это предложение не будет вводиться.
«В соответствии с п.п. 1, п. 1. Постановления мэра города
Ранее тот факт, что безналичная система оплаты не вводится в маршрутках в городской администрации мотивировали скорой отменой данного режима перевозок, однако, как следует из опубликованного документа планирования, в ближайшее время это сделано не будет. В компании ООО «Агентство развития платежных систем», которая является оператором системы безналичной оплаты в