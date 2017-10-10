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09:31 (мск), источник: Деловое сообщество

Безналичной оплаты в ростовских маршрутках не будет

Администрация отклонила инициативу «Активного ростовчанина», несмотря на то, что она набрала 500 голосов.

Администрация города рассмотрела инициативу местного жителя Кирилла Богданова, опубликованную на портале «Активный Ростовчанин». В ней он предлагал оснастить микроавтобусы, работающие в режиме маршрутного такси, валидаторами для возможности оплачивать поездки с помощью безналичной системы.

«Преимущества: водитель не отвлекается, контролируемый оборот денег, единая транспортная карта для всего общественного транспорта Ростова. В случае неработы бесконтактного аппарата, обязать перевозчика осуществлять проезд бесплатно, дабы исключить специального отключения аппарата», — говорил в своем обращении автор инициативы.

Однако в администрации дали понять, что это предложение не будет вводиться.

«В соответствии с п.п. 1, п. 1. Постановления мэра города Ростова-на-Дону от 30.03.2009 № 201 “О внедрении в городе Ростове-на-Дону автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения”, безналичная оплата проезда организована на всех видах общественного транспорта городского сообщения кроме маршрутных такси», — сообщается в ответе администрации, опубликованном на «Активном ростовчанине».

Ранее тот факт, что безналичная система оплаты не вводится в маршрутках в городской администрации мотивировали скорой отменой данного режима перевозок, однако, как следует из опубликованного документа планирования, в ближайшее время это сделано не будет. В компании ООО «Агентство развития платежных систем», которая является оператором системы безналичной оплаты в Ростове-на-Дону заявляли о готовности оснастить валидаторами весь подвижной состав, если на этот счет будет решение администрации.

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