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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму нашли захоронение российских солдат времен войны с Турцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Поисковики в ходе раскопок в северном Крыму обнаружили захоронение солдат и офицеров русской армии, периода завоевания Крыма во время Русско-Турецкой войны конца 18 века, это первое обнаруженное большое захоронение русских солдат на территории полуострова, сообщил РИА Новости директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Поисковики отряда «Память Перекопа» в ходе изыскательских работ в августе-сентябре 2017 года в районе заброшенного дачного общества у Перекопа (север Крыма) обнаружили десятки погребальных ям с останками захоронений людей периода русско-турецких войн второй половины XVIII века. На это указывали обнаруженные в могилах вещи — металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и главный датирующий материал — монеты, сообщили в Центральном музее Тавриды.

«Стало ясно, что это большое и на сегодняшний день единственное захоронение солдат и офицеров 2-й армии князя Долгорукова, которое относится к периоду завоевания Крыма во время Русско-Турецкой войны 1768−1774 гг.», — сказал Мальгин.

Всего поисковиками было обнаружены останки 861 человека, они были погребены в братских могилах, в каждой из которых покоилось от 2 до 30 человек. По словам директора музея, захоронения носили скорее санитарный характер: расположение погребений часто хаотическое, на многих костяках следы насильственной смерти — рубленные раны, засевшие в костяках турецкие пули, в одной из могил — кроме семи погребенных полных костяков, четыре отрубленные головы.

Найденные при раскопках захоронения артефакты переданы в Центральный музей Тавриды. Мальгин отметил, что теперь будет решаться вопрос о мемориализации этого захоронения, которое в настоящее время находится на землях дачного поселка.

«До сих пор на территории Крыма еще не делалось находок такого рода, она совершенно уникальна и многое может рассказать нам о событиях 250-летней давности. По существу, это первое захоронение солдат российской армии на территории полуострова»
Мальгин

Войска Долгорукого-Крымского вошли на полуостров в 1771 году, в ходе боев ими были взяты турецкие крепости Ор-Капу, Кафа, Арабат и еще несколько укреплений в Крыму. В 1774 году турки попытались взять реванш, и высадили десант близ Алушты и Ялты, где произошли кровопролитные столкновения с русскими войсками. Присоединение Крыма к Российской империи произошло в 1783 году после установления контроля над Крымским ханством манифестом императрицы Екатерины II.

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