В Крыму нашли захоронение российских солдат времен войны с Турцией

Поисковики отряда «Память Перекопа» в ходе изыскательских работ в августе-сентябре 2017 года в районе заброшенного дачного общества у Перекопа (север Крыма) обнаружили десятки погребальных ям с останками захоронений людей периода русско-турецких войн второй половины XVIII века. На это указывали обнаруженные в могилах вещи — металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и главный датирующий материал — монеты, сообщили в Центральном музее Тавриды.

«Стало ясно, что это большое и на сегодняшний день единственное захоронение солдат и офицеров 2-й армии князя Долгорукова, которое относится к периоду завоевания Крыма во время Русско-Турецкой войны 1768−1774 гг.», — сказал Мальгин.

Всего поисковиками было обнаружены останки 861 человека, они были погребены в братских могилах, в каждой из которых покоилось от 2 до 30 человек. По словам директора музея, захоронения носили скорее санитарный характер: расположение погребений часто хаотическое, на многих костяках следы насильственной смерти — рубленные раны, засевшие в костяках турецкие пули, в одной из могил — кроме семи погребенных полных костяков, четыре отрубленные головы.

Найденные при раскопках захоронения артефакты переданы в Центральный музей Тавриды. Мальгин отметил, что теперь будет решаться вопрос о мемориализации этого захоронения, которое в настоящее время находится на землях дачного поселка.

«До сих пор на территории Крыма еще не делалось находок такого рода, она совершенно уникальна и многое может рассказать нам о событиях 250-летней давности. По существу, это первое захоронение солдат российской армии на территории полуострова» Мальгин