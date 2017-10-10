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12:33 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре возможно снижение давления в системе водоснабжения

С 8 часов утра 10 октября до 10 часов 11 октября возможно снижение давления в сетях водопровода в различных микрорайонах краевого центра.

Источник: AP 2017

— В связи с промывкой водовода диаметром 800 мм от Елизаветинского водозабора протяжённостью 5 км с завтрашнего дня и в течение суток в системе водоснабжения возможно снижение давления. Работы будут проводиться ООО «Краснодар Водоканал» для улучшения качества подаваемой питьевой воды, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Снижение давления произойдёт в Прикубанском, Западном и Центральном внутригородских округах. В частности, возможны перебои водоснабжения в Московском, Музыкальном микрорайонах и частном секторе Славянского микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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