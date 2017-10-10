В Краснодаре возможно снижение давления в системе водоснабжения

— В связи с промывкой водовода диаметром 800 мм от Елизаветинского водозабора протяжённостью 5 км с завтрашнего дня и в течение суток в системе водоснабжения возможно снижение давления. Работы будут проводиться ООО «Краснодар Водоканал» для улучшения качества подаваемой питьевой воды, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.