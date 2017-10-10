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09:36 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове потеплеет, но ненадолго

В ближайшие дни на всей территории Молдовы ожидается ясная солнечная погода, но уже к выходным дожди вернутся.

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Источник: Actualitati.md

Во вторник, 10 октября, в Молдове ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальна, на дорогах туман, температура воздуха + 15 С в Кишиневе и + 16 С на юге. На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 С днем, а ночью +4 С. Атмосферное давление пониженное 740 мм.рт.ст.

В ближайшие дни в среду, 11 октября, и четверг, 12 октября, ожидается малооблачная погода и постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 15 + 17 С.

Но уже к воскресенью, температура упадет до+ 12 С в Кишиневе и + 13 С на юге, возможны кратковременные дожди.

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